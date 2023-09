Notizbuch

Wenn Sie wie ich schon ein paar Lenze auf dem Buckel haben, dann erinnern Sie sich bestimmt an die Schlagzeile „Wir sind Papst“ als der damalige Kardinal Ratzinger 2004 zum Papst in Rom gekürt wurde. Wir waren also alle Papst, fand das Boulevard-Blatt in großen Lettern, weil es eben ein Deutscher war, der das höchste Amt der katholischen Kirche erklommen hatte.

Nach diese Lesart sind wir jetzt also auch „Weltmeister“. Und wir in der Region noch einmal vielmehr „Weltmeister“ als alle anderen Thüringer, ist Johannes Voigtmann doch schließlich in Eisenach auf die Welt gekommen und in Wenigenlupnitz aufgewachsen. In der 6. Klasse am Elisabeth-Gymnasium holte er seinen ersten Sieg. Gut, dass war keine sportliche Meisterschaft, sondern der Sieg beim Regionalausscheid der Mathe-Olympiade. Aber Siegertyp bleibt Siegertyp.

Dass er lange Jahre in der Region was seinen Bekanntheitsgrad anging unter dem Radar lief, hat vielerlei Gründe. Er wechselte nach den ersten Jahres als Handballer beim ThSV ans Sportgymnasium in Jena und damit zum Basketball. Und das ist eine Sportart, die ich liebe, weil ich sie selbst lange Jahre ausübt habe. Aber es ist eben auch eine Sportart, die in der Region Eisenach nur stiefmütterlich verwurzelt ist. Zudem spielt er in der italienischen Profiliga. Wann wäre die je im TV zu sehen?

Aber es liegt sicher auch daran, dass Johannes Voigtmann kein Lautsprecher ist. In nahezu allen Porträts auf den Sportseiten, die es über ihn zu lesen gibt, ist er als „der stille Star“ charakterisiert, ruhig und freundlich, bodenständig. Bei so einem Vorbild sagen die Eisenacher, Lupser und die Region natürlich gern „Wir sind Weltmeister“ und nächstes Jahr dann „Wir sind Olympiasieger“.