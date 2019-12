Eisenachs Oberbürgermeisterin: „Wir wollen in Sportstätten investieren“

Vor einem Jahr drohte die Fusion der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis zu scheitern. Sind Sie froh, dass der Landtag das Gesetz 2019 doch noch verabschiedet hat?

Selbstverständlich bin ich froh. Wir befinden uns jetzt mit dem Kreis in enger Abstimmung, vor allem zum Personal und auch zu den Immobilien. Die Alternative wäre der Erhalt der Kreisfreiheit gewesen. Dann wären wir auf lange Zeit in der dramatischen Haushaltslage geblieben. Es hätte uns gelähmt, und wir hätten auch die Unterstützung des Landes verloren.

Man hat aber den Eindruck, dass wieder Sand im Fusions-Getriebe ist.

Das ist normal. Unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Interessen treffen aufeinander. Da muss man Standpunkte ausstreiten und eine gemeinsame Lösung finden.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Stadtrat ein?

Das eine oder andere muss sich noch finden. Die Stadtverwaltung arbeitet professionell mit dem gewählten Stadtrat zusammen. Die Aufgaben sind klar definiert. Mir steht es nicht zu, dem Stadtrat Stilnoten zu geben.

Der Stadtrat hat einen Akteneinsichtsausschuss beschlossen, der mögliche Versäumnisse bei der Planung der neuen Sporthalle und Berufsschule klären soll. Wie ist der Stand?

Eine erste Sitzung hat stattgefunden. Man hat sich auf eine Arbeitsweise verständigt. Mehr ist nicht passiert. Wir haben als Verwaltung Unterlagen zur Verfügung gestellt. Der Ausschuss hat weitere gefordert, die wir jetzt zusammenstellen.

In dem Zusammenhang wird Bürgermeister Möller erwähnt. Müssen Sie sich als Dienstvorgesetzte vor ihn stellen?

Der Akteneinsichtsausschuss hat die Frage zu klären, ob Beschlüsse des Stadtrats umgesetzt worden sind oder nicht. Das hat zunächst nichts mit Bürgermeister Möller zu tun. Ich achte darauf, dass die in der Kommunalordnung festgelegte Arbeitsweise eingehalten wird. Der Ausschuss ist kein Tribunal.

Was waren für Sie die Höhepunkte des Jahres?

Einer der schönsten Momente war für mich die Deutschland-Tour der Radfahrer, die wir unter schwierigen Bedingungen grandios organisiert haben: 10.000 Besucher in Eisenach, 15 Millionen Fernsehzuschauer weltweit mit einer Traumstimmung in der Stadt.

Ganz besondere Momente habe ich auch beim Achava-Festival erlebt, bei den Begegnungen mit Schülern, beim Schabbattgottesdienst und bei den Konzerten in der Georgenkirche. Wir wollen das Festival im nächsten Jahr wieder in Eisenach veranstalten.

Besonders in Erinnerung ist mir auch das sinfonische Wochenende geblieben. Allen Unkenrufen zum Trotz war die Premiere ein Erfolg. Ich zolle dem Kulturamt großen Respekt, dass es mutig neue Wege gegangen ist.

Nicht zu vergessen den Aufstieg des ThSV Eisenach in die zweite Handballbundesliga!

Im kulturellen Bereich ist viel passiert, aber im Thüringer Museum leider nicht.

Es hat sich mehr getan, als man auf den ersten Blick sieht. Der Haushalt ist erst im November in Kraft getreten. Erst danach konnten freiwillige Ausgaben umgesetzt werden. Wir haben die Gestaltung einer neuen Dauerausstellung im Stadtschloss vor wenigen Tagen in Auftrag gegeben. Das Thüringer Museum ist außerdem mehr als das Stadtschloss. Es gab wunderbare Ausstellungen in der Predigerkirche und der Balkon an der Reutervilla ist wieder standsicher.

Welche Investitionen waren wichtig für die Stadt?

Der neue Kunstrasenplatz. Wir wissen, dass wir einen Investitionsstau bei den Sportstätten haben. Aber jetzt können die Fußballer ganzjährig trainieren und spielen. Auch die Jahnhalle ist dank der Duschcontainer wieder nutzbar.

Der Telemannplatz ist im ersten Abschnitt fertig, der zweite folgt im nächsten Jahr. Die neue Mühlgrabenbrücke ist nicht aus dem Ärmel zu schütteln gewesen.

Wichtig ist der Anbau an der Gemeinschaftsschule, im Februar 2020 ziehen die ersten drei Klassen ein. In der Musikschule haben wir die Sanierung des Kanalsystems und der Toiletten geschafft. Die Geruchsbelästigung war arg.

Wenig in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird die Sanierung des Gaswerks, die zwei Millionen Euro gekostet hat. Die dortigen Teergruben waren für das Grundwasser richtig schädlich.

Das „Tor zur Stadt“ geht voran. Die Stadt ist dort für Straßen und Gehwege verantwortlich.

Bis hin zu der Kleinigkeit, dass die Elefantenrutsche wieder in neuem Glanz erstrahlt. Der Bürgeraufschrei war richtig, als wir die Rutsche durch ein neues Spielgerät ersetzen wollten.

Wie erklären Sie sich, dass beim Tor zur Stadt immer wieder Diskussionen aufkommen?

An einem bestimmten Punkt verstehe ich es nicht mehr. Wir haben die Ergebnisse der Planerwerkstatt kommuniziert, jeden Schritt im Stadtrat begleitet. Was gebaut wird, entspricht dem Bauantrag. Der Bebauungsplan ist in den letzten Zügen. Ich gehe davon aus, dass eine positive Normalität eintritt, wenn das Tor zur Stadt fertig ist. Man wird vielleicht noch in zehn Jahren diskutieren, ob ein Park besser gewesen wäre. Aber bestimmte Rahmenbedingungen waren durch mich nicht mehr zu ändern.

Wie sieht es mit dem Haushalt 2020 aus?

Wir sind bei der Aufstellung. Es wird noch einmal ein schwieriges Jahr, weil wir weiter auf Bedarfszuweisungen angewiesen sind. Aber das war allen klar, als die Fusion mit dem Wartburgkreis auf das Jahr 2022 verschoben worden ist. Investitionen in Sportstätten sind ein Schwerpunkt. Ich gehe davon aus, dass der Haushalt im März eingebracht wird.

Was wünschen Sie sich für das neue Jahr?

Mein größter Wunsch ist ein respektvoller, friedvoller, demokratischer, menschlicher Umgang in der Stadt. Für Körperverletzungen und Sachbeschädigungen gibt es keine Entschuldigungen. Das Abdriften in radikale politische Bereiche bereitet mir große Sorgen. Wir sind alle in der Verantwortung. Das ist nicht nur Sache der Oberbürgermeisterin, sondern der Stadtgesellschaft.