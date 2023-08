Wirklichkeitstreue berührt Betrachter: Peggy Langlotz stellt in Gerstungen aus

Die Künstlerin Peggy Langlotz stellt unter dem Titel „Momente" in der Galerie „Der Laden“ des Kunstvereins Gerstungen insgesamt 21 großformatige sowie 17 kleinere Gemälde aus den Jahren seit 2021 aus. Die in Hessen lebende Künstlerin verfeinert ihre Fertigkeiten als Absolventin des Milan Art Institute (Georgia).

Gerstungen. Künstlerin Peggy Langlotz mit eigener Ausstellung in den Galerieräumen „Der Laden“ des Kunstvereins Gerstungen.

„Sie wird in die Geschichte eingehen als eine der wärmsten Ausstellungseröffnungen, aber die Temperaturen unterstreichen, wie viel Gefühl und Wärme Peggy in ihre Kunst legt“, betont Jana „Jette“ Freiberg mit zwinkernd am Samstag zur Eröffnung der Ausstellung „Momente“. 30 Gäste interessieren sich zur Eröffnung für die Schau in der Galerie „Der Laden“ des Kunstvereins Gerstungen. Für die nächsten sechs Wochen zeigt Künstlerin Peggy Langlotz in den Galerieräumen in der Gerstunger Karlstraße 23 insgesamt 21 großformatige sowie 17 kleinere Gemälde aus den Jahren seit 2021.

Porträtbilder faszinieren durch die Tiefe der Augen

Die Werke bestechen bereits auf den ersten Blick mit überragenden Wirklichkeitstreue. „Die Impressionen zeigen, ja verdeutlichen anschaulich Peggys Geschichte“, spielt Kunstvereinschefin Jana Freiberg auf die unglaubliche Entwicklung und die Verfeinerung ihrer künstlerischen Begabungen an. Mit passenden Rhythmen begleitet der renommierte Eisenacher Pianist Alexander Blume die Vernissage.

Für die Ausstellungseröffnung reist Martina Eickel mit ihrem Mann extra von der Ostseeküste aus der Nähe von Rostock an. „Es ist immer wieder beeindruckend, ihre einzigartigen Porträtbilder zu sehen – die Tiefe der Augen mag ich sehr, die Augen erzählen wirklich Bände“, formuliert die Besucherin, die Peggy Langlotz seit 2020 kennt.

Auch wenn Christel Reiher schon tausenden Kunstwerken einen Rahmen gegeben hat, freut es die Eisenacher Galeristin und Expertin für Bildeinrahmungen, erstmals einer ganzen Ausstellung einen Rahmen in Form einer Laudation geben zu dürfen: „Momente, die uns berühren, uns etwas bedeuten, in denen sich tief in unserem Inneren etwas rührt, das Beachtung fordert. Es sind Momente, die uns wieder selbst in Kontakt bringen, der Verbundenheit, des Gewahrseins, der Integrität, des Fühlens und des Vertrauens, der Leichtigkeit und Freude, aber auch des Bewusstwerdens. Momente, die uns streifen, gleich einem Flügelschlag, und doch spüren lassen, dass in dem Augenblick alles richtig ist und wir unsere innere Stimme folgend unseren einzigartigen Weg weiter folgen.“ Und sie ergänzt: „Ihre beseelten Kunstwerke sind geprägt von einer harmonischen Farbkombination, sind tiefgründig, sind voller Gefühl und Eleganz.“ Die Bildsymphonien, wie Christel Reiher die Frauenporträts der Ausstellung „Momente“ bezeichnet, vermögen Betrachter auf der Herzebene zu berühren. Verweilen die Augen länger auf den Bildern, steigen allmählich Gefühle, wie Liebe, Freiheit, Verbundenheit und Harmonie auf.

Die Kunstwerke von Peggy Langlotz bestechen durch eine hohe Detailtreue. Für die nächsten sechs Wochen stellt sie unter dem Titel „Momente" in der Galerie „Der Laden“ des Kunstvereins Gerstungen insgesamt 21 großformatige sowie 17 kleinere Gemälde aus. Foto: Norman Meißner

Die Leidenschaft für kreatives Zeichnen und Malen entdeckt Peggy Langlotz bereits in jungen Jahren. Ihre Fertigkeiten für die raffinierten Techniken der alten Meister eignet sie sich als Absolventin des Milan Art Institute (Georgia) an. Ihre Schau im „Laden“ in Gerstungen reiht sich in diesem Jahr in Gemeinschaftsausstellungen in Mailand, Rom, Berlin sowie in Spanien und in der Schweiz ein.

In den nächsten Wochen ist Peggy Langlotz jeweils samstags zwischen 15 und 18 Uhr vor Ort. Im Anschluss stellt die Eisenacher Künstlerin Inna Grigorov aus.