Wörtliche und sinngemäße Übersetzung von Redewendungen

Cornelia Biesecke ist Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Eisenach.

„You can count your blessings“. Vielleicht kennen Sie die englische Redewendung. Übersetzt meint sie: „Da kannst du von Glück reden“. Interessanter finde ich die wortwörtliche Übersetzung: „Du kannst deine Segnungen zählen“. Da ist gar nicht von Glück die Rede, sondern von Segnungen. Ein Hinweis, dass es einen gibt, der einem diesen Segen zukommen lässt, nämlich Gott. Diese wörtliche Übersetzung ist eine Aufforderung, eine Aufgabe: Zähle mal alles Gute, was dir an Segen geschenkt wurde.

In einem englischen Liedtext wird dieses wörtliche Verständnis der Redewendung tatsächlich zu einer Aufgabe: If you’re worried and you can’t sleep. Just count your blessings instead of sheep. Sinngemäß übersetzt: Wenn du voll Angst bist und nicht schlafen kannst, dann zähle nicht Schäfchen, sondern deine Segnungen. Meint: Zähle auf, was du an Gutem und an Segen an diesem Tag und in deinem Leben empfangen hast.

Ich finde, das passt zum Erntedankfest. Natürlich sagen wir da Gott danke für alles, was auch in diesem Jahr wieder unseren Tisch deckte. Aber warum das Erntedankfest nicht auch mal so feiern?

Count your blessings – zähle deine Segnungen! Nicht nur dann, wenn man vor Angst, Sorgen oder Unzufriedenheit nicht schlafen kann, sondern jeden Abend oder einfach mal zwischendurch: Alles aufzählen, was mir heute an Gutem widerfahren ist, was schön war, was gut geklappt hat. Alles, wofür ich danken kann. Denn vom Danken ist solches Denken nicht weit entfernt. Und führt zur Erkenntnis, dass ich das meiste nicht mir selber zuzuschreiben habe, sondern verdanke: anderen Menschen z.B., zuerst und zuletzt aber Gott. Diese Erkenntnis kann vieles in Gang setzen: Staunen, Danken, Teilen, Geben und Gönnen. In diesem Sinne: Count your blessings!