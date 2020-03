Wohin am Wochenende?

Keine Theatervorstellung, kein Konzert, kein Vortrag. Das Wochenende steht bevor und man fragt sich, was man unternehmen kann, ohne sich einer allzu großen Ansteckungsgefahr auszusetzen.

Ich empfehle, in die Natur zu gehen. Der Bärlauch sprießt schon in ausreichender Größe, so dass man diesen sammeln kann. Jeder hat so seine Stellen, wo er fündig wird, etwa am Ufer der Werra oder am Rande des Hainichs. Im Nationalpark sind die Pflanzen natürlich geschützt und dürfen nicht gepflückt werden.

Die einen schwören auf Bärlauch-Suppe, die anderen bereiten mit dem Wildkraut Salat zu oder essen es pur aufs Butterbrot. Dass der Genuss weniger geruchsauffällig ist als der von Knoblauch, kann ich zwar nicht nachvollziehen. Aber wie sagte meine Oma: „Was ich an Ehre verliere, gewinne ich an Gesundheit dazu“. Bärlauch wird eine heilsame Wirkung nachgesagt, so bei Verdauungsbeschwerden und Einschlafproblemen. Auch soll er Abwehrkräfte steigern. Das kann ja zurzeit nie schaden.

Wer sich unsicher ist, ob er Bärlauch in der Natur erkennt, sollte sich bei einer Wanderung informieren. Im Mitmach-Programm des Nationalparks bietet Susanne Merten eine solche Tour am 29. März, 14 Uhr, ab Landgasthaus „Alter Bahnhof“ in Heyerode an.