Wohlfahrtsschub mit neuer Steuer?

Das Wohnen in Eisenachs Partnerstadt Skanderborg wird ab dem Jahr 2021 für die seit der dänischen Kommunalreform 2007 insgesamt 54.000 zählenden Einwohner kostspieliger. Die Stadt-Politiker beschlossen, kräftig an der Steuerschraube zu drehen. Ehepaare mit zwei Kindern müssen beispielsweise im nächsten Jahr rund 529 Dänische Kronen mehr zahlen. In den folgenden Jahren steigt die neue Steuer auf zunächst 1059 und im Jahr 2023 auf 1323 DK-Kronen (178 Euro). Mit der neuen Steuer möchte Bürgermeister Frands Fischer Eisenachs Partnerstadt einen kräftigen Wohlfahrtsschub bescheren.

Mit der Skanderborger Wohlfahrtssteuer könnten, so der Rathauschef, Einsparungen im sozialen Bereich verlangsamt werden. Man wolle in Schulen, Pflegeheime, Kindergärten und in die Kultur investieren, damit die Einrichtungen mit der steigenden Einwohnerzahl Schritt halten. Ohne diese Steuer hätte es nach Ansicht von Frands Fischer Konsequenzen für die Anzahl der Pädagogen in Kindertagesstätten. Gleichzeitig gibt Skanderborg auch zwei Schulen den Todesstoß. Hilft der Stadt Eisenach eine solche Wohlfahrtssteuer bei ihren Problemen mit der Jahn-Sporthalle, der Goethehalle und einer Bundesligatauglichen Handballhalle? Die Wünsche wären groß, sicher auch die Zahl der Gegner der Steuer.