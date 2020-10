Wohnpark in Seebach: Gemeinderat zeigt sich unentschlossen

Bürgermeister Gerrit Häcker (parteilos) redete sich fast den Mund fusselig. In der Debatte, wie man beim geplanten und mehrfach (neu) konzipierten Wohnpark an der Hauptstraße weiter verfahren, ob die Gemeinde das Heft des Handelns behalten oder einen Investor suchen soll, musste er den meisten Mitgliedern des Gemeinderates in der Sitzung am Montag eine Meinung buchstäblich aus der Nase ziehen. Das Gremium zeigte sich ratlos, wägte Pro und Contra ab, blieb aber unentschlossen.

Gemeinderatsmitglieder wie Ingo Auer (Linke), Mario Niemuth, Jochen Jaretzki (beide CDU) oder Sebastian Töpfer (FW) neigen zu einem Investor und von der Kommune diktierten Umsetzungsbedingungen. Der müsste aber erst mal gefunden werden. Stefan Günter (CDU) wollte sich eigentlich nicht äußern, schließlich sei er als Grundstücksnachbar direkt betroffen. Er stieß dann aber sogar eine Grundsatzdiskussion darüber an, warum in Seebach bisher kein Investor für ein solches Wohnprojekt angeklopft habe. Die Antwort gab er selber: Weil sowas in Eisenach und anderswo lukrativer sei.

Bürgermeister Häcker favorisiert die Gemeinde als Bau- und Verwaltungsinstanz, ob über einen Eigenbetrieb oder eine kommunale Gesellschaft. Die Baufinanzierung wäre günstig. Auch das Genossenschaftsmodell habe Charme, hieß es. Die jüngste Konzeptstudie eines Weimarer Architekturbüros reißt 15 Wohneinheiten in dreigeschossiger Bauweise, mit Fahrstuhl, Loggien und begrüntem Flachdach auf – in Vollholzbauweise. Die durchschnittliche Wohnfläche beträgt 89 Quadratmeter. Mit kalkulierten Baukosten von etwa 2560 Euro pro Quadratmeter berechne sich ein Mietzins von acht Euro/Quadratmeter, dozierte Häcker. Die Kommune hatte 8,50 Euro als Obergrenze formuliert. Mehr sei in Seebach nicht zu erzielen.

Die Situation der kommunalen Wohnungsverwaltung, die derzeit 30 Prozent Leerstand in den Plattenwohnungen und hohen Investitionsbedarf etwa Am Stein aufweise, blieb in der Diskussionen nicht unerwähnt. Sollte man nicht dort investieren, lautete eine Frage in den Raum?