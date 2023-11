Wort zum Sonntag für Eisenach: Geborgenheit in der Liebe Gottes

Heinz Josef Durstewitz aus der katholischen Elisabethgemeinde in Eisenach.

Die Erde ist unser Lebensraum, einzig, unersetzlich für uns. In den letzten Jahren ist uns ihre Kostbarkeit wegen ihrer Verletzlichkeit wieder deutlich geworden. Die Menschheit muss auf die Erde Rücksicht nehmen. Sonst könnte sie ein Eisklotz werden oder ein Feuerball. Wir leben von ihren unverzichtbaren Gaben. Auf der Erde versorgen die Kontinente ihre Bewohner mit allem zum Leben. Dort sind die Menschen eingebettet in ihr Volk, dort wiederum dürfen sie sich entfalten in ihrer familiären Gemeinschaft.

Heinz Josef Durstewitz Foto: Ernst Beck / Archiv

Das alles hat sich kein Mensch aussuchen können. Aber er kann nicht leben ohne seinen Platz auf der Erde, ohne seine Lebensfeld. Die Menschen haben in unserer Welt einen Namen, „Denis“ oder „Lara“ zum Beispiel. Der Name macht jeden Menschen zur Mitte in seinem Lebensfeld, zu einer einmaligen und edlen Kostbarkeit. Für die Eltern sind die Kinder Denis und Lara durch keinen anderen Menschen zu ersetzen, selbst wenn andere Kinder klüger und talentierter wären, vielleicht gar Meistertitel trügen im Sport oder in der Musik.

Jeder Mensch ist einmaligund unersetzlich

Unser eigener Name bezeugt: Du bist die Mitte der Schöpfung, du bist einmalig, unersetzlich, kostbar, die Mitte des Kosmos. Wie das Kind für die Eltern, so ist jede und jeder von uns die Mitte im Herzen der Schöpfung. Was hat die Welt für einen Sinn, wenn sie keine Mitte hat, wenn sie sinnlos ist?

Die große Kostbarkeit der Schöpfung liegt in den Namen der Menschen. Gott freut sich an jedem einzelnen Menschen, am Bettler ebenso wie am Nobelpreisträger. Für den Schöpfer ist jeder die Mitte, das Zentrum seiner Schöpfung, Zentrum seiner Liebe. Das ist das Evangelium, die Kunde, die uns zugerufen wird: Du bist die Mitte göttlicher Liebe. Unter dem Wohlwollen des Schöpfers entfalten wir unser Ich. Daran freut sich Gott.

Aber es geht uns wie es Geschwistern gelegentlich geht: Man versucht, die anderen aus der Mitte zu verdrängen. Man hat Angst zu kurz zu kommen und die Aufmerksamkeit der anderen zu verlieren, gar die Aufmerksamkeit Gottes. Dabei wäre es unsere vornehmste Aufgabe, das Ich der anderen zu polieren, es gut aussehen zu lassen, solidarisch zu sein, die Kleinen größer zu machen. Der Sinn der Menschen liegt nicht in immer mehr Technik und auch nicht in der Erforschung des Weltraums oder der Entwicklung der KI. Unser Sinn liegt in der Solidarität, in der Sorge um die Menschen, in der Verehrung der Menschen, insbesondere der Unansehnlichen.

Freilich kann auch Technik dazu beitragen. Aber sie kann auch die anderen quälen und in bisher unvorstellbarem Maß Leid und Tod in die Welt bringen. Viele Menschen werden zu Tyrannen und Mördern und haben ein Ziel: Das Ich der anderen auszulöschen. Dazu wird der Hass geschürt und unbemerkt in die Herzen vieler Menschen gesät. Hass ist der Weg der Zerstörung. Unsere Welt, so lassen die Nachrichten von früh bis abends vermuten, hat sich dem Hass verschrieben. Hass lässt auch für die Sieger kein Glück zu. Hass macht sinnlos. „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ Das hören wir in unserer Kirche am Sonntag. Unser Glück wächst mit dem Glück der Menschen neben uns.

Ich wünsche uns auch inmitten der Hassparolen und ihrer zerstörerischen und tödlichen Folgen die Geborgenheit in der Liebe Gottes im Zentrum aller Schöpfung.