Wort zum Sonntag für Eisenach: Lebendige Hoffnung

Annegret Bachmann beginnt ihren Text mit einem Werbespruch für Möbel.

Lebst du schon – oder wohnst du noch? So hieß vor einigen Jahren der Werbeslogan eines Möbelhauses. Das Leben ist mehr als ein schön eingerichtetes Zimmer.

Annegret Bachmann Foto: Henkel/Archiv

Leben ist ein Geschenk von der ersten Stunde an.

Und an Kindern können wir lernen, wie jeder Tag gelingt, denn sie leben im Heute und Jetzt. Kinder freuen sich, über die kleinsten Dinge – den Sonnenstrahl, die Blume am Wegesrand, den Luftballon, ein schönes Essen, ein Lächeln. Ihre Freude ist echt und aktuell.

So ist es auch mit anderen Emotionen: Die Wut wird herausgestampft, der Schmerz wird weggeheult, das Mitleid wird achtsam weitergegeben. Als Erwachsene haben wir manches davon verlernt. Das ist oft gut. Wir sollten nicht in der Kaufhalle auf die Erde stampfen und uns auf den Boden fallen lassen, weil wir etwas nicht bekommen. Wir haben gelernt, uns zu beherrschen, aber wir haben dadurch auch an vielen Stellen verlernt, unsere Gefühle zu zeigen. Wir sind nüchterner geworden. Und so ist es auch mit unserer Hoffnung auf das Leben und diese Welt. Wir betrachten alles sachlich und können gegebenenfalls unsere Freude oder unseren Unmut zum Ausdruck bringen.

An Ostern wurde uns eine lebendige Hoffnung verkündet – Hoffnung, die das Schöne sieht und das Schwere angeht. Eine lebendige Hoffnung – weil sie alle unsere Gefühle aufnimmt und uns jeden Tag bunt und erlebnisreich macht.

Ostern ist das Fest der Hoffnung – dass Jesus Christus über Tod und Teufel gesiegt hat und das Leben neu beginnen kann. Lebst du schon? Hoffst du schon? Jesus Christus nimmt uns mit auf dem Weg zur lebendigen Hoffnung.

In der Bibel heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

Annegret Bachmann ist Oberin der Eisenacher Diakonissenhaus-Stiftung.