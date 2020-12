Die ganz große Festveranstaltung war in diesem Jahr nicht möglich, aber vergessen sind die „Preisträger der Herzen“ natürlich nicht. Neben den beiden Ehrenamtsprojekten zeichnet die Stadt Eisenach zehn Menschen aus, die sich im Ehrenamt um die Stadt mit ihren Menschen und die Gesellschaft verdient machen. Fünf von ihnen stellen wir heute vor

„Als Oberbürgermeisterin ist es mir ein großes Bedürfnis mich bei Ihnen persönlich für Ihren Einsatz und Ihr Engagement zu bedanken. Im nächsten Jahr werden Sie im Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung eingeladen und öffentlich geehrt“, verspricht Oberbürgermeisterin Katja Wolf in einem Schreiben an die Ausgezeichneten.

Ilse Altenbrunn ist Ortschronistin und Kirchenführerin von Wartha

Ilse Altenbrunn, Ortschronistin aus Wartha Foto: Peter Rossbach

Ilse Altenbrunn schreibt die Geschichte von Wartha fort. Sie interessiert sich für die Geschichte ihres Heimatortes, verbringt viel Zeit in Archiven. Im Verein Landleben Göringen-Wartha betreut sie die Sektion Geschichte und Heimatkunde. Unter Ihrer Federführung entstanden drei erfolgreiche Ausstellungen. Ilse Altenbrunn ist zudem Kirchenführerin in Wartha und auch in der Kirchgemeinde aktiv.

Erika Aubel ist seit 45 Jahren in der Ortsgruppe der Volkssolidarität aktiv

Erika Aubel ist eine der ältesten und aktivsten Mitstreiterin der Ortsgruppe 38 der Volkssolidarität. Sie ist seit 45 Jahren, also seit 1975 Mitglied der Volkssolidarität, ist Vorstandsmitglied und Hauptkassiererin. Sie hat immer ein offenes Ohr für die Probleme der älteren Mitglieder und kümmert sich um die im Wohngebiet lebenden Senioren. Für 45 Jahre aktive Mitgliedschaft wird Erika Aubel geehrt.

Matthias Balkau organisiert die Auftritte des Posaunenchors

Matthias Balkau aus Eisenach Foto: Norman Meißner

Matthias Balkau ist seit frühester Jugend Mitglied im Posaunenchor Eisenach. Vor fünf Jahren übernahm er die organisatorischen Aufgaben des Chores, koordiniert die Einsätze wie Geburtstagsständchen, Spielen in Pflegeheimen und Krankenhäusern, in Gottesdiensten, die Turmmusiken. Der Posaunenchor hat derzeit 24 Mitglieder, jährlich hat der Verein zwischen 80 und 100 öffentliche Auftritte. In diesem besonderen Jahr, da Auftritte nur in Kleinstbesetzungen möglich waren organisierte Matthias Balkau kleine Auftritte für Pflegeheime und im Krankenhaus. Jeden Sonntag spielten die Musiker auf dem Markt und erfreuten Passanten und Gottesdienstbesucher.

Sabrina Bücking ist eine helfende Hand in Zeiten des Lockdowns

Sabrina Bücking ist seit März als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Eisenacher Freiwilligenagentur mit an Bord. Sie hat sich schon immer um Menschen gekümmert, zum eigentlich Ehrenamt kam sei über den Aufruf der Stadtverwaltung „Eisenach hilft“ mit Beginn des Corona-Lockdowns im Frühjahr. Da war sie wöchentlich für Menschen im Corona-Lockdown unterwegs, betreute mehrere Familien, war Einkaufshilfe, organisierte Transporte zum Arzt und vieles mehr. aus diesen Einkaufshilfen sind Freundschaften entstanden. Eine Frau, die absolut allein ist und eigentlich nur durch Corona bemerkt wurde, dass sie im Alltag nicht mehr allein zurecht kommt, betreut Sabrina Bücking auch weiterhin. Und kümmert sich um viele persönliche Angelegenheiten. Sie hat Menschen in Quarantäne betreut, besucht oder für sie eingekauft und ist dafür auch weiterhin ansprechbar. Fazit der Freiwilligenagentur: „Sabrina Bücking war immer da, wenn man sie gebraucht hat“.

Jutta König Bücher liebt Bücher und hilft in der Stadtbibliothek

Jutta König arbeitet ehrenamtlich im Team der Stadtbibliothek. Für sie selbst gehört Lesen schon immer mit dazu. Seit 2019 kommt sie zweimal pro Woche in die Bibliothek, unterstützt bei der technischen Medienbearbeitung, foliert Bücher, klebt Etikette, damit neu angeschaffte Medien für die Ausleihe zur Verfügung stehen. Bei Bedarf kommt Jutta König auch häufiger in die Bibliothek, durch ihre zuverlässige Art und ihre gründliche Arbeitsweise unterstützt sie das Team.

Die Geehrten erhielten neben der Urkunde zur Würdigung ihres Engagements, ein Notizbuch von der Wartburg und ein Eisenach-Gutschein. Die anderen Geehrten stellen wir in einer Fortsetzung vor.