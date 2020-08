Christian Schallenberg (vorn) wurde zum neuen 2. Beigeordneten in Wutha-Farnroda gewählt. Seine Kollegen der Fraktion Bündnis Wutha-Farnroda freuen sich mit ihm.

Wutha-Farnroda: Jörg Schlothauer will Bürgermeister werden

Viel Gutes hatte Vize-Bürgermeister Jörg Schlothauer (parteilos) in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch zu berichten, etwa von der guten Einnahmesituation und Finanzlage der Gemeinde auch in Corona-Zeiten. Wutha-Farnroda verzeichnet bisher keine signifikanten Gewerbesteuereinbußen.