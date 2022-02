Wutha-Farnroda: Konzert in der Kaffeemühle

Konzert in der Kaffeemühle in Wutha-farnroda am 25. Februar 2022 mit Gitarrensound

Wutha-Farnroda. Freitag, 25. Februar, ab 19.30 Uhr

Am Freitag, 25. Februar, ist die Gruppe „Folk & More“ in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda in neuer Besetzung mit Sascha Mittwoch (Gesang, Gitarre und mehr) und Michael Gerlach zu erleben. Die Gäste erwartet eine bunte, akustische Mischung aus Liedern von der grünen Insel bis zu den blau schimmernden Feldern Kentuckys. Roots Music, Americana, Blues, Country, Irish Folk & Oldies, Mehrstimmiger Gesang, Dudelsack, Tin Whistle, Blues Harmonica gehören zum Programm.

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda.

Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Reservierung erforderlich, telefonisch unter 036921/26 99 48 oder direkt im Café.