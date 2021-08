Yiddish Summer endet in Eisenacher Wandelhalle

Lorin Sklamberg und Polina Shepherd sind in einem Konzert am 12. August in der Eisenacher Wandelhalle im Rahmen von Yiddish Summer zu erleben.

Das Festival „Yiddish Summer“ wird am Donnerstag, 12. August, um 19.30 Uhr in der Eisenacher Wandelhalle fortgesetzt. Es gastiert „YSW Wandering Stars Song Project“. Das Konzert bestreiten die Grammy-Gewinner Lorin Sklamberg, Kantorin Sveta Kundish, Sasha Lurje und Polina Shepherd. Sie widmen sich dem Repertoire, das vor 100 Jahren in der Ukraine und Belarus gesammelt wurde und in den Archiven der Vernadsky Nationalbibliothek der Ukraine schlummerte.

In Begleitung von Patty Farrell (Akkordeon) und Craig Judelman (Violine) sind Volkslieder, liturgische Lieder, Lieder zum Feiern und wortlose Melodien zu hören. Es ist der Abschluss des „Yiddish Summers“.

Das Festival hat sich zu einem der weltweit wichtigsten Sommerprogramme entwickelt, die traditionelle und zeitgenössische jiddische Kultur lehren und einem Publikum präsentieren. Nach Workshops, die von internationalen Künstlern und Wissenschaftlern unterrichtet werden, lockt die Festivalwoche mit abendlichen Konzerten.

