Dobranotch musizieren am Donnerstag, 20. Juli, in Eisenach.

Yiddish Summer zu Gast in der Eisenacher Wandelhalle

Eisenach. Vier weitere Konzerte mit internationalen Ensembles in Eisenach. Hier die Konzertdetails:

Die Musikreihe „YSWgoesEisenach“ findet im Sommer 2023 zum vierten Mal statt. Nach dem Auftakt steht am Donnerstag, 20. Juli, die Klezmer-Band Dobranotch auf der Bühne der Wandelhalle. Mit jüdischen, Balkan- und Roma-Klängen und einer mitreißenden Bühnenshow begeistern sie ihr Publikum an jedem Ort.

Wiederum an einem Donnerstag, zwei Wochen später am 3. August, erwartet eine Band, über die ganz Istanbul spricht, die Eisenacher und ihre Gäste. Die Istanbul Klezmer Kapelye, geleitet von der jungen finnischen Trompeterin Alevtina Parland, vereint Musiker aus der ganzen Welt, die sich in Istanbul getroffen haben.

Zum Abschluss der Reihe präsentiert der Yiddish Summer zwei Eigenproduktionen. Am Donnerstag, 10. August, spielen Caravan Orchestra & Choir. Die Gruppe bringt jedes Jahr junge professionelle Musiker aus Israel und Thüringen zusammen, um die gemeinsamen Wurzeln jiddischer und orientalischer Musik zu entdecken. Am Freitag, 11. August, stehen „KaraYam featuring Sveta Kundish“ auf der Bühne und werden die ewigen Themen des Menschseins besingen.

Tickets erhältlich unter www.yiddishsummer.eu/eisenach