Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Wartburgregion ist (Stand 4. November, 14.30 Uhr) binnen 24 Stunden gesunken, und zwar von 101 auf 97, teil das Gesundheitsamt mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Kreis sind 76 Menschen (minus 5) davon betroffen, die meisten in Bad Salzungen (13), Dermbach (11), Barchfeld-Immelborn, Ruhla (6) sowie Gerstungen, Moorgrund und Bad Liebstein (jeweils 5). In der Stadt Eisenach liegt die Zahl nun bei 21 (plus 1). Der Inzidenzwert – Neuinfizierte innerhalb von 7 Tagen auf 100.000 Einwohner – liegt nach Angaben des Amtes im Kreis bei 17,7 und in der Stadt bei 14,2, also glücklicherweise unter den vorgegebenen Grenzwerten.

Insgesamt gab es bisher 326 Infektionen in der Region, 222 Menschen gelten als genesen.