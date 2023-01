Zahl der Arbeitslosen steigt auch im Wartburgkreis spürbar an

Wartburgkreis. Die Quote liegt im Wartburgkreis bei 5,5 Prozent.

Eine Zunahme der Zahl der Arbeitslosen meldet die auch für den Wartburgkreis zuständige Agentur für Arbeit in Suhl. Ende Januar gab es im Wartburgkreis 4582 arbeitslos gemeldete Menschen, das sind 412 mehr als noch im Vormonat. Die Quote stieg damit um gleich 0,5 auf nun 5,5 Prozent an. Vom Anstieg waren Männer (plus 274) nahezu doppelt so stark betroffen als Frauen (plus 138).

„Wir verzeichnen einen in den Wintermonaten saisonal typischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ergänzend wirkt sich der Anteil an arbeitslos gemeldeten Menschen mit einem ausländischen Pass auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit aus“, so Agenturchef Wolfgang Gold. Und aufgrund der wirtschaftlich unsicheren Aussichten seien die Betriebe derzeit eher zurückhaltend mit neuen Stellen.