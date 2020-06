Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Verdachtsfall in Hötzelsrodaer Kindergarten

Ein weiterer nachgewiesen mit dem Corona-Virus infizierter Mensch ist am Donnerstag (Stand 4. Juni, 15.30 Uhr) im Vergleich zum Vortag in der Wartburgregion hinzugekommen. Damit steigt die Zahl der Gesamtinfektionen, so das Gesundheitsamt, auf nunmehr 108.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In der Kita „Zwergenland“ in Hötzelsroda gibt es aktuell einen Coronavirus-Verdachtsfall. Betroffen ist eine Mitarbeiterin des pädagogischen Personals. Das Gesundheitsamt ist informiert. Die Betroffene soll am Freitag getestet werden. Ein Ergebnis wird wohl am Wochenende erwartet. Wie Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) informierte, seien alle Eltern über diesen Corona-Verdacht informiert worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt bleibt die Einrichtung jedoch geöffnet. Die Mitarbeiterin habe nur zu einer Gruppe Kinder Kontakt gehabt. Es seien deshalb zurzeit keine weiteren Quarantäne-Maßnahmen notwendig, hieß es.

Während diese Zahl in der Stadt Eisenach weiter stabil bei 30 liegt, ist der neue Fall wieder im Wartburgkreis wohnhaft und erhöht dort die Anzahl der Corona-Infektionen auf 78. Menschen, die bereits einmal mit dem Virus infiziert waren, aber die Infektion überstanden haben, gibt es 71 in der Region. Das bedeutet keine Veränderung zum Vortag. In den Kliniken gibt es keine Patienten, die intensiv-medizinisch versorgt werden müssten.