Zahl der Verdachtsfälle in der Region steigt

In der Wartburgregion gibt es eine Reihe von Corona-Verdachtsfällen, denen nachgegangen wird, teilte am Donnerstag das Landratsamt auf Nachfrage mit. Am Donnerstagnachmittag hatte das für die Stadt Eisenach und den Wartburgkreis zuständige Gesundheitsamt die erste bestätigte Coronavirus-Erkrankung einer Frau aus Eisenach gemeldet.

Später bestätigte Amtsärztin Helena Maier zwei weitere Verdachtsfälle im südlichen Wartburgkreis. Beiden wurde empfohlen, sich in Quarantäne zu begeben. Die zwei Personen hatten an einer Busreise nach Südtirol teilgenommen und stehen in keinem Kontakt zu der erkrankten Frau. Die Meldung kam aus dem Landkreis Fulda, erklärte Maier. Ebenfalls bestätigt hat die Amtsärztin, dass im St.-Georg-Klinikum Eisenach zwei Menschen in dieser Woche auf das Coronavirus getestet worden sind. In beiden Fällen fiel der Test negativ aus, hieß es am Freitag.