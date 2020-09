Zahlen auf niedrigem Niveau

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen bleibt in der Wartburgregion auf niedrigem Niveau. Mit Stand von Donnerstag, 10. September, 14 Uhr, sind nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes sechs Menschen davon betroffen. Zwei leben in der Stadt Eisenach, drei in der Stadt Bad Liebenstein und einer in der Stadt Geisa. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit März liegt bei 152, davon 37 in Eisenach und 115 im Wartburgkreis. 140 Menschen in der Region haben die Erkrankung bereits überstanden und gelten als genesen.