Seebach. Multivisionsshow über Georgien ist im Seebacher Klubhaus zu erleben.

„Im Zauber des wilden Kaukasus – Georgien“ heißt die Multivisionsshow, die Ralf Schwan am Freitag, 24. November, ab 19 Uhr im Vereinssaal des Klubhauses Seebach präsentieren wird. „Nicht größer als Bayern, aber mit einem Facettenreichtum, wie man ihn selten auf der Erde findet. Die orthodoxe Kirche, alte Kulturen, eine herzliche Gastfreundschaft und all das in einer grandiosen Bergwelt, das ist Georgien“, schwärmt Ralf Schwan von diesem Land. In seiner Live-Multivisionsreportage mit eindrucksvollen Bildern und authentischen Videos zeichnet der Autor ein aktuelles Porträt des Landes zwischen Europa und Asien.

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro gibt es in der Gemeindebibliothek Seebach (Am Stein 3/Telefon: 036929 / 8 99 35) zu den Öffnungszeiten am Montag und Donnerstag von 14.30 bis 18.30 Uhr sowie am Dienstag von 12 bis 16 Uhr.