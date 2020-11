Zehn Covid-Patienten werden derzeit im Eisenacher Klinikum behandelt. Alle werden auf der Infektionsstation betreut, aber nicht intensiv-medizinisch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Zahl der aktiven Infektionen in der Region nimmt aber weiter ab und liegt (Stand 11. November, 15.30 Uhr) um zehn Fälle niedriger als am Vortrag bei 100 (64 im Kreis, 36 in der Stadt). Schwerpunkte im Kreis sind Bad Salzungen (14) und Ruhla/Seebach (8). In Quarantäne befinden sich derzeit 412 Menschen.

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) liegen laut Robert-Koch-Institut (Stand 11. November, 0 Uhr) in Eisenach bei 42,6 und im Kreis bei 21,0.