„Zeige mir dein Gesicht und ich sage dir, wer du bist“

Zeig mir dein Gesicht und ich sag dir wer du bist. Vor einigen Tagen habe ich ein Interview mit dem Experten Eric Standop, Gesichtleser und Autor gehört. Es war so interessant, dass ich das heute gerne mit euch teilen möchte. Unser Gesicht ist nun also ein offenes Buch, wenn man es zu lesen weiß…? Wenn man bedenkt, dass es etwa sieben Milliarden Menschen auf der Welt gibt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man Gesichter lesen kann. Aber doch, die Chinesen haben herausgefunden, dass es um die 30 verschiedene Gesichtsarten gibt, die sich zwar manchmal vermischen können, aber das ist ja überschaubar. Natürlich ist hier auch zu sagen, dass man das Gesamtbild ansehen muss, die ganze Körpergestik und Mimik, um einen Menschen einzuschätzen. Wichtig ist, das wir wahrnehmen nicht werten.

Die Augen und der Mund sind mit dem Gesichtsnerv und mit dem Gehirn verbunden und können sich über die 43 Gesichtsmuskeln viel schneller auf neue Situationen einstellen als jedes andere Merkmal im Gesicht. Alles, wirklich alles ist in dein Gesicht geschrieben – dein ganzes Leben! Liebe, Berufung, Charakter, Persönlichkeit, Talente, Gesundheit, sogar Schicksal und Lebensaufgabe sind darin abgebildet.

Unsere Intuition hilft uns dabei dies zu lesen, nur haben wir es zum Teil verlernt, weil wir mehr auf die gesprochenen Worte achten, als auf die Gesichtszüge. Viele Heilpraktiker arbeiten mit dem Face Reading, so können sie zum Beispiel Nierenprobleme an bestimmten Falten unter den Augen erkennen. Aber wie sieht es aus in Liebesdingen? Da hilft das Philtrum beziehungsweise der Amorbogen – die Rinne zwischen Nase und Oberlippe. Tatsächlich beeinflusst dieses Merkmal wie attraktiv Menschen eingeschätzt werden. Je ausgeprägter es ist, desto mehr Charisma dem Besitzer zugeschrieben.

Aber hier sendet der Mund und die Augen eindeutige Signale. Ein offenes Lachen, wo sie Zähne zu sehen sind signalisiert Interesse. Ob jemand uns in die Augen sieht sind eindeutige Zeichen. Aber auch wie die Füße aufgestellt sind, zeigen sie zu dir – sehr gut –, wenn nicht bedeutet dies kein Interesse. Standop kann Aufgrund von wesentlichen Gesichtsmerkmalen sagen, wo deine Talente liegen. Ob sie eine Führungsperson sind, ob sie lieber allein oder im Team arbeiten, wie sie mit ihrer Energie haushalten sollten, wie groß ihre Bereitschaft ist Verantwortung zu übernehmen, wie ihr Verhandlungsgeschick ist, ob sie dem kreativen oder eher dem rationalen Bereich zugeordnet sind und jede Menge mehr.

Selbst anhand der Haare beziehungsweise der Frisur kann man bestimmte Merkmale einordnen. Wo sitzt der Scheitel, wie sind die Haare gefärbt und die Struktur der Haare. Also beobachtet heute doch mal eure Mitmenschen und vielleicht bemerkt ihr Dinge, die mehr sagen als tausend Worte.