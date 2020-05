Zeit besonderer Herausforderungen und Emotionen

Angehende Industriekaufleute, Ausbildungsbeginn 2017, in einer Pause vor dem Staatlichen Berufsschulzentrum in Eisenach im Palmental: Denisa Zamfir, Jasmin Seebach, Paulina Kaufmann, Jenny Zintha und Marlene Seeliger hatten am Freitag ihren letzten Schultag.