Zeit für Gedanken- und Fantasiereisen

Susanne-Maria Breustedt, Pastorin in Creuzburg

Urlaubszeit ist Lesezeit. Ob am Strand bei Sonnenschein oder auf dem Sofa bei Regen, endlich kann es auch mal ein dickeres Buch sein, das zu einer Gedanken-oder Fantasiereise einlädt. In zwei ganz unterschiedlichen Romanen, die in den beiden letzten Jahren erschienen sind, entdeckt die Leserin ein Zitat, das Interesse weckt: „Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Das ist die Chance der Propheten – und sie kommen in Scharen.“

Symbolfoto Foto: Marco Kneise/ Archiv

Sehr spannend, diese Erklärung. Ganz aktuell. Wer wird zitiert? Eine Antwort ist schnell recherchiert. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), der Autor von „Father Brown“, der als Geistlicher mit psychologischem Einfühlungsvermögen und durch logische Schlüsse auch die mysteriösesten Kriminalfälle löst. Bekannt wurden die Geschichten um Pater Brown durch die Verfilmung mit Alec Guinness, Heinz Rühmann und Josef Meinrad. „Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Das ist die Chance der Propheten – und sie kommen in Scharen.“ So ist es tatsächlich. Schon Jesus warnt vor denen, die an Gottes Stelle das Heil versprechen, hier und jetzt. Er antwortet den Pharisäern auf ihre Frage, wann das Reich Gottes kommt:

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier!, oder: Da! Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ihr werdet begehren, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, hier! Geht nicht hin und lauft nicht hinterher! (aus Lukas 17)

Was daraus wird, wenn Menschen menschlichen Heilsversprechen folgen, hat das vergangene Jahrhundert auf schreckliche Weise gezeigt. Sonntag ist der Gedenktag an den Mauerbau vor 62 Jahren. Wie viel Schmerz, Unheil und Tod hat diese Mauer gebracht, die Familien trennte und Menschen durch Zwangsumsiedlungen um ihr Haus und Hof brachte. Nach den beiden furchtbaren Kriegen und Völkermord nun das Versprechen, wir machen alles neu. Heute sind es die zahlreichen Verschwörungstheorien, die in den sozialen Netzwerken kursieren und angeblich neue Wege für heilsames Leben aufzeigen. Dagegen spannt der Glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist den Bogen vom Jetzt in die Ewigkeit. Er schenkt die Freiheit, die Welt liebevoll zu gestalten und auf ewiges Leben zu hoffen.