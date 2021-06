Zeugen gesucht: Körperliche Auseinandersetzung in Eisenach

Eisenach. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Einkaufsmarkt kam es in Eisenach. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstagabend gegen 20.35 Uhr kam es in Nordhausen im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Julius-Lippold-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Wie die Polizei mitteilt, ging hier ein bisher noch Unbekannter gewaltsam auf einen 21-Jährigen ein, wodurch dieser verletzt wurde und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Vorfall und dem Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0147016/2021).