Zeugenaufruf nach Brand im Landestheater Eisenach: Polizei sucht diese zwei Fahrer

Die Polizei sucht nach einem Auto- und nach einem Lkw-Fahrer, die in der Nacht des 30. September am Theater Eisenach unterwegs waren:

Gesucht wird zum einen ein Autofahrer, der gegen 1.53 Uhr vom Theaterplatz her kommend in die Goethestraße und dann weiter in Richtung Mühlgraben gefahren ist. Es könnte sich auch um eine Autofahrerin handeln, so die Polizei in der Mitteilung weiter.

Ebenso wird ein Lkw-Fahrer gesucht, der gegen 1.44 Uhr in der besagten Nacht aus der Goethestraße nach rechts Richtung Theaterplatz abgebogen ist.

Weiterhin Zeugen gesucht

Die gesuchten Zeugen werden gebeten, sich zeitnah bei der Polizei in Eisenach zu melden. Weiterhin werden Menschen gesucht, die im Zeitraum zwischen 1 und 2.30 Uhr Personen im Bereich Goethestraße und um das Theater herum gesehen haben.

Brand am Landestheater

In der Nacht des 30. September hatte es zum vierten Mal in Folge in einem der Theatergebäude, in diesem Fall im Bereich der Unterbühne des Landestheaters, gebrannt. Es wird auch in diesem Fall von Brandstiftung ausgegangen. Bislang finden im Theater selbst keine Vorstellungen mehr statt. Gutachten ermitteln die Schäden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.

