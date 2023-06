Zeugensuche: Mehrere Einbruchsversuche in Eisenach

Eisenach. Zwei bislang unbekannte Täter haben in Eisenach mehrfach versucht, in Geschäfte in der Innenstadt einzubrechen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Zwei bisher unbekannte Täter haben Donnerstagnacht versucht, in mehrere Geschäfte in der Innenstadt einzubrechen, teilte die Polizei mit.

In der Zeit zwischen 3.50 Uhr und 4.05 Uhr versuchten sie zunächst in ein Optikgeschäft in der Goldschmiedestraße einzubrechen und anschließend in zwei Mobilfunkgeschäfte in der Karlstraße, was ihnen allerdings nicht gelang. Bei den Einbruchsversuchen entstand jeweils ungefähr 1000 Euro Schaden.

Einer der vermutlich männlichen Täter trug einen hellen Pullover, eine dunkle Hose und weiße Handschuhe. Außerdem hatte er ein Brecheisen dabei. Der zweite Mann trug eine schwarze Kapuzenjacke. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat oder den Tätern (Telefon: 03691/261124).