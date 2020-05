Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ziel: Menschen mit Musik glücklich machen

Im Hauptberuf ist er gerade in alle Munde: Sascha „Laschek“ Mittwoch ist als Krankenpfleger auf einer Überwachungsstation im Eisenacher Krankenhaus beschäftigt. Neben diesem aufreibendem Beruf ist er aber auch als toller Musiker aktiv. Als neues Video für die Eisenacher Wohnzimmer Konzerte hat er nun den alten Folksong „Fare Thee Well“ von Dave Van Ronk, einem längst gestorbenen amerikanischem Folksinger, aufgenommen.

Gebürtig in Merkers macht der heutige Eisenacher seit mehr als 20 Jahren Musik in diversen Bands und auch als Solokünstler. Nach acht Jahren in Wien kehrte er 2013 wieder in die Heimat zurück. Als Sänger und Gitarrist ist der 39-Jährige im Eisenacher Irish Folk Trios Doolin Tunes mit Tanya Ebenau und Falko Köppke sowie beim Folkprojektes Folk and More mit dem Schlagzeuger Sven Becker zu erleben. Mittwoch: „Ich freue mich stets, Menschen mit Musik glücklich zu machen und hoffe, dass es bald wieder live los geht.“

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte Foto: Andreas Wetzel

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung erreichbaren Eisenacher Wohnzimmer Konzerten wollen wir zeigen, welch großartige Musikerinnen und Musiker es in der Region Eisenach gibt, die vielfach unter den Beschränkungen der Corona-Krise leiden. Die Bandbreite und Qualität zeigen schon jetzt, warum es sich lohnt, für den Erhalt dieser Musiklandschaft über die Krise hinaus zu kämpfen. Am Sonntag (10. Mai) wird es kein neues Video geben – kleines Verschnaufpause, Gelegenheit die große Vielfalt auf der Playlist zu durchforsten.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@ thueringer-allgemeine.de.