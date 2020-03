Eisenach. Noch bis zum 8. März gastiert der Zirkus Atlantik in Eisenach. In der Manege sind Artisten und Clowns ebenso zu erleben wie Tierdressuren.

Zirkus Atlantik in Eisenach

Der Circus Atlantik gastiert zurzeit am Heinrich-Ehrhardt-Platz in Eisenach. Vorstellungen sind am Freitag, 6. März, und Sonnabend, 7. März, jeweils um 16 und 18 Uhr, und am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr.

Im Programm finden sich Dressurnummern mit Kamelen, Pferden, Ziegen oder Pudeln. „Wir präsentieren auch Riesenschlangen frei in der Manege“, macht Zirkusdirektor Karl-Heinz Köllner neugierig. Ein Höhepunkt sei ein ungesicherter Handstand in waghalsiger Höhe. Artist Sandro auf seinem Drahtseil sei ein Meister in der Seilartistik. Gezeigt werden außerdem Artistik am Ringtrapez unter der Circuskuppel oder Tänze zu feuriger Musik, heißt es in der Ankündigung. Die dummen Auguste, Peppo und Banane unterhalten das Publikum. Ein Hüpfburgenland ist ebenfalls aufgebaut.

Kartenreservierung unter Telefon: 0176/32441257.