Bevor das Üben in den Trainingsgruppen beginnt, steht ein gemeinsames Warmmachen in der Wandelhalle auf dem Programm.

Zirkus Tasifan gastiert in der Eisenacher Wandelhalle

Eisenach. Balancieren, Jonglieren, als Clown die Menschen erfreuen – Eisenacher Kinder üben eine Woche lang und feiern am Freitag Premiere.

Noch bis Samstag, 29. Juli, findet in der Eisenacher Wandelhalle der beliebte Zirkusworkshop für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren statt. Der Kinder- und Jugendzirkus Tasifan aus Weimar entwickelt während der Probenwoche mit den Teilnehmern eine eigene Zirkusinszenierung.

Manege frei heißt es zur Premiere am Freitag, 16 Uhr, in der Wandelhalle. Die zweite Show findet am Samstag, 10 Uhr, statt.