Zu Besuch bei Wildkatzen und Luchsen im Wartburgkreis

Hütscheroda Nach der Schaufütterung gibt es zum Jahresausklang in Hütscheroda Punsch und Geschichten am Lagerfeuer.

Zum Jahresausklang mit den Wildkatzen und Luchsen wird am Sonnabend, 30. Dezember, ab 14 Uhr nach Hütscheroda im Wartburgkreis eingeladen. Nach dem Besuch in der Ausstellung und einer moderierten Schaufütterung werden Punsch und Geschichten am Lagerfeuer angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an info@wildkatzendorf.de oder Telefon: 036254 / 86 51 80.

Wie Katrin Vogel, Geschäftsführerin der Wildtierland Hainich gGmbH, aufmerksam macht, lohnt sich auch außerhalb dieser besonderen Veranstaltung ein Besuch im Wildkatzendorf Hütscheroda. Dreimal täglich zeigen die Wildkatzen bei den moderierten Schaufütterungen, dass sie keine Schmusekätzchen sind, und die Tierpfleger informieren über die Biologie der Tiere und das Naturschutzprojekt „Rettungsnetz Wildkatze“. Welche Gewohnheiten Wildkatzen und Luchse in der freien Wildbahn haben, können Besucher der Wildkatzenscheune in der Ausstellung „Aug‘ in Aug‘ mit Luchs und Wildkatze“ erfahren. Die Ausstellung ist mit ihren Mitmachangeboten für Kinder sehr geeignet. Verschiedene Filme im „Katzenkino“ informieren über Wildkatzen, Luchse und den Nationalpark Hainich.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 16 Uhr. Am 31. Dezember bleibt die Einrichtung geschlossen.