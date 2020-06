Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu Guttenberg ist Festredner in Geisa

Der ehemalige Wirtschafts- sowie Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wird am 3. Oktober Hauptredner beim Festakt der Stiftung Point Alpha „30 Jahre Deutsche Einheit“ sein, teilt die Stiftung der Gedenkstätte mit. Der Vorstand will dem Stiftungsrat vorschlagen, an diesem Wochenende auch den Point-Alpha-Preis an eine Person zu vergeben, die sich in besonderen Maßen an der Wiedervereinigung, Einheit und Frieden verdient gemacht hat. „Auch wenn diese Zielsetzung angesichts der noch erforderlichen Beschlüsse des Stiftungsrates und wegen der kurzen Vorlaufzeit eine gewaltige organisatorische Herausforderung darstellt, ist der Vorstand mit dem Point-Alpha-Team bereit, diese Aufgabe zu stemmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.