Zufall begleitet den gemeinsamen Auftakt

Nur Sport allein reicht ihr nicht. Deshalb hatte sich die toughe Studentin mit Seebacher Wurzeln zum Singen im Eisenacher Gospelchor entschlossen, beflügelt von ihrer dort aktiven, einstigen Grundschullehrerin. Doch schon nach einer Probe durchkreuzten Pensum und Zeitplan an der Dualen Hochschule das gut gemeinte Vorhaben. Aus den Augen verlor die junge Frau den Chor aber nie. Mittlerweile hat Lea den Bachelor-Titel in der Tasche, bastelt auf dem Weg des Abendstudiums an ihrem Master-Abschluss und hat nun endlich Zeit zum Gospeln.

Prompt startete sie diese Woche ihren zweiten Choranlauf. Und endlich und wie erwartet begrüßte sie zur Probe ihre frühere Lehrerin. Was die junge Frau nicht ahnen konnte: Auch für ihre mütterliche Gesangsschwester war dieser Abend ein Neuanfang, tatsächlich der Wiederbeginn nach einer langen musikalischen Auszeit. Has’te Töne! Die zufällige Punktlandung hätten beide Frauen wohl kaum besser verabreden können. Nun nehmen beide Goldkehlchen mit neuem Elan und im Einklang Fahrt auf. In nächster Zeit haben sie sicher auch Gelegenheiten für einen harmonischen Eierlikör. Der hatte sich schon bewährt, als sich Schülerin und Lehrerin vor Jahren in Dur auf das „Du“ geeinigt hatten.