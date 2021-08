Heike Apel-Spengler von der Freiwilligenagentur Eisenach in Trägerschaft der Diako Thüringen und die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Erika Hermanns, (von links) studieren den druckfrisch vorliegenden Flyer zur Senioren-Woche. Dieser liegt in den Apotheken, Arzt- und Sanitätshäusern sowie im Bürgerbüro und am Eingang der Stadtverwaltung aus.