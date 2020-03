Die Reihe Geonatur entführt am 13. März in Eisenach in die Toskana

Eisenach. Multivision am Freitag, 13. März, in Eisenach

Zum Sehnsuchtsziel Toskana

Sanfte Hügel mit tiefgrünen Zypressen, malerische Dörfer, historische Städte und uralte Weingüter: Für viele ist die Toskana ein Sehnsuchtsziel. Die Vortragsreihe Geonatur präsentiert zusammen mit Reiner Harscher eine Film- und Fotoreportage über diese Region Italiens. Die Veranstaltung ist am Freitag, 13. März, 20 Uhr im Bürgerhaus in Eisenach. Die Live-Multivision nimmt die Besucher mit auf eine romantische Reise durch die traditionelle Toskana. Fotograf Reiner Harscher entführt dabei in einen Landstrich, der schon Michelangelo, Raffael und Leonardo da Vinci zu außergewöhnlichen künstlerischen Leistungen inspirierte. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Bilderhandlung Reiher, Goldschmiedenstraße 22 und im Markt der Völker, Markt 23 in Eisenach. Infos unter: www.geonatur.de.