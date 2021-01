Zuzüge klettern in Eisenach über den Wert der Wegzüge

Die W­­­­artburgstadt hält sich in der Frage der Einwohnerzahl weiter über der 40.000er-Marke und dies bereits seit einem vollen Jahrhundert. Die 40er, 70er und 80er Jahre lassen die Zahl der Eisenacher auch über den Wert von 50.000 springen. Zum Jahresende 2020 wohnen 42.186 Menschen in der Bach- und Lutherstadt.

Eisenachs Männerwelt (20.879 Personen) braucht nicht klagen, denn es gibt mehr Damen (21.307) in der Stadt. Männer sind auch in den zurückliegenden Jahrzehnten stets in Eisenach in der Minderheit. Von den derzeit hier lebenden Menschen steht bei etwa jedem Vierten (10.606 Personen) auch Eisenach in der Geburtsurkunde.

Insgesamt 11.362 Eisenacher sind jünger 30 Jahre alt, und 14.294 über 60. Im erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre) sind insgesamt 26.299 Personen. Der älteste Eisenacher ist mit 103 Jahren eine Frau, eine weitere Dame ist über 100 Jahre und zwei Seniorinnen glatt 100. Insgesamt 372 Menschen haben aktuell Eisenach als Zweitwohnsitz gewählt.

Nur die Hälfte der in Eisenach geborenen Kinder ist auch in der Stadt wohnhaft

Nach einem Knick im Jahr 2019 mit 660 Neugeborenen kommen im Vorjahr insgesamt 25 Babys mehr in Eisenach zur Welt; 2018 begrüßte man am Fuße der Wartburg 674 neue Erdenbürger. Von den 685 Neugeborenen des letzten Jahres haben 340 Babys verheiratete Eltern. Von allen Geburten des Jahres 2020 zählen aber nur 309 Babys mit Wohnsitz Eisenach. Die 660 im Jahr 2019 „geschlüpften“ Babys haben exakt zur Hälfte verheiratete Eltern. Von 303 Wonneproppen aus 2019 steht das Kinderbett auch in Eisenach.

Die Geburtenrate der Wartburgstadt hinkt trotz leichtem Rückgang weiter hinter den Sterbefällen hinterher. Im Corona-Jahr 2020 sterben 996 Personen, 2019 waren es genau 1000 und im Jahr davor 1009. Eine Kehrtwende im Verhältnis von Weg- und Zuzügen mindert das negative Verhältnis von Geburten- und Sterberate ein wenig. Während 2018 noch die Wegzüge (2127) vor den Zuzügen (1898) dominierten, schrumpfen 2019 die Wegzüge auf 1905 und im Vorjahr auf 1795. Die Zuzüge klettern erfreulich von 2206 im Jahr 2019 auf 2217 im Vorjahr.