Zwangsakt bleibt ohne Mehrheit

Die Suche nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin für Bernhard Bischof an der Spitze des Trink- und Abwasserzweckverbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) geht weiter. Der Versuch von Gisela Rexrodt (für die FDP), Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) mit Zwang für diesen Posten zu verpflichten, scheiterte im jüngsten Eisenacher Stadtrat mit deutlicher Mehrheit.

Mit Engelszungen hatten Vertreter verschiedener Fraktionen versucht, die OB von der Notwendigkeit zu überzeugen, dieses wichtige Amt zu übernehmen. Wolf lehnt den Job ab, weil der Verbandsvorsitz für sie aus zeitlicher Beschränktheit nicht in der geforderten Qualität zu leisten sei. Ihrem Antrag, das Thema weiter im Fachausschuss zu beraten, folgte die große Mehrheit der Stadtratsmitglieder (23:10).

Den meisten ist klar, dass eine Zwangsverpflichtung der OB weder rechtlich haltbar noch der Sache dienlich ist. Gisela Rexrodt hatte Katja Wolf aufgefordert, die Prioritäten ihrer Aufgaben neu zu ordnen, etwa Posten wie die Führung der Tourismusgesellschaft abzugeben. Die Aufgaben im wirtschaftlich angeschlagenen Zweckverband seien dringend(er). In diese Kerbe hieb auch René Kliebisch von der CDU. Er appellierte an Wolf, ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale des hoch verschuldeten TAV zu werfen, um künftige Aufgaben wie die scheinbar unmögliche, aber nötige Beschaffung von Krediten mit zu erwirken. „Ich lehne jeden Zwang ab, aber es besteht die Notwendigkeit“, schrieb Kliebisch der OB ins Stammbuch. Mit der flehentlichen Bitte „Frau Wolf, überlegen sie sich es nochmal“, verließ er das Rednerpult.

Übernimmt OB Wolf nicht das Ruder des Zweckverbandes, würde sich die Stadt Eisenach als stärkste Kraft im TAV klein machen, sagte SPD-Mann Michael Klostermann. Eisenachs Verwaltung habe zudem die Kraft und das Können. Unter Eisenacher Führung könnte der Verband dynamischer agieren, so Klostermann, der eine Zwangsverpflichtung aber ebenfalls ablehnt. Aus Sicht von Gisela Rexrodt müsste es der OB ein Bedürfnis sein, sich an die Spitze des TAV zu stellen.

„Jetzt ist die Zeit, Farbe zu bekennen“, rief Jonny Kraft (SPD) der Oberbürgermeisterin zu. Er erinnerte Wolf daran, dass sie 2012 als OB-Kandidatin angetreten war, den Filz zu beenden und auch im TAV aufzuräumen. Die Übernahme der Führung sei deshalb eine logische Schlussfolgerung. In diesem Fall sah Katja Wolf Äpfel mit Birnen verglichen. Mit ihrer Hilfe sei das Sanierungskonzept sehr wohl Stück für Stück umgesetzt worden. Sie habe bei zahlreichen Verhandlungen mit dem Land für den Zweckverband Verantwortung übernommen. Nun gelte es, eine personelle Lösung zu finden. Der TAV-Vorsitzende Bernhard Bischof hat versprochen, auch nach dem Ende seiner Zeit als Bürgermeister (24. Februar 2020) die Amtsgeschäfte weiterzuführen bis ein Nachfolger gefunden ist. Dass diese Zeit aber endlich ist, ist allen im Stadtrat klar. Bis Ende Februar müsse laut Rene Kliebisch eine Lösung parat sein. Für Gisela Rexrodt ist das kein guter Zeitplan, denn ein Nachfolger/in müsse das Amt von langer Hand übergeben bekommen.

Die wirtschaftliche Situation des mit knapp 70 Millionen Euro verschuldeten Zweckverbandes ist weiterhin besorgniserregend, der Investitionsbedarf erheblich.