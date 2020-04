Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Demos zum 1. Mai geplant

Eisenach. In Eisenach sollen am 1. Mai zwei Demonstrationen stattfinden, wie eine Stadtsprecherin am Freitag bestätigte. Laut Auskunft der Stadt habe neben dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Fritz Hofmann vom Eisenacher Aufbruch eine Kundgebung mit Aufzug angekündigt. Der DGB will laut Stadt mit zehn Teilnehmern zwischen 10.00 und 11.15 Uhr demonstrieren. Hofmann habe zwischen 9.30 und 12.00 Uhr seine Kundgebung mit etwa 30 Teilnehmern angemeldet. Nächste Woche sollen Kooperationsgespräche im Rathaus stattfinden, da beide den Markt als Versammlungsort wünschen.