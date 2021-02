Zwei Diebinnen in Eisenach gesucht

Bereits am 7. November 2020 wurde in einem Schuhgeschäft in der Eisenacher Mühlhäuser Straße ein Portemonnaie gestohlen. Nun teilt die Polizei mit, dass kurz darauf mit der EC-Karte in einer Bankfiliale an der Querstraße unberechtigterweise Geld abgehoben wurde.

Zwei Frauen wurden dabei von einer Kamera aufgenommen. Ein Foto hat die Polizei veröffentlicht und sucht nun nach Zeugen, die die Frauen kennen oder Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261124 entgegen.

