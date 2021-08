Zwei Eisenacher erinnern sich an ihr Leben im Angesicht der Grenze

Eva und Kurt Eichenberg erinnern sich anlässlich 60 Jahre Mauerbau an das Leben im Sperrgebiet in Großburschla.

Großburschla. 60 Jahre Mauerbau – für Eva und Kurt Eichenberg aus Großburschla ist das eine Zeit des Erinnerns. Sie haben im Sperrgebiet gewohnt.

Kurt Eichenberg könnte noch heute die innerdeutsche Grenze ablaufen, so hat sich deren Verlauf bei ihm eingeprägt. Obwohl die Natur den einstigen Todesstreifen längst zurückerobert hat. Der 74-Jährige ist in Großburschla geboren, aufgewachsen, hat dort Schlosser gelernt und nach der Armeezeit in der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft (kurz GPG) gearbeitet. Großburschla, heute ein Ortsteil von Treffurt, lag wie eine Ost-Insel im Westen, erreichbar nur über eine 1952 eigens erbaute Straße von Schnellmannshausen her.

„Auf der Straße durften wir spazieren gehen, aber nicht links und rechts in den Feldern oder im Wald“, erinnert sich Eva Eichenberg (69). Der nahe Heldrastein, ein beliebtes Wanderziel, war wegen der Grenze unerreichbar. Das Ehepaar erzählt von Sperrstunden im Winter ab 21 Uhr und im Sommer ab 23 Uhr. War Tanz in der Gaststätte, musste der Wirt rechtzeitig den Bierausschank beenden. „Aber auch Gäste machen sich strafbar“, weiß Kurt Eichenberg noch, wie der Ortspolizist gemahnt hat, wenn der beliebte Sängerball kein Ende gefunden hat.

Passierscheine für die Sperrstunde hatte, wer in der Nacht die Gewächshäuser der Genossenschaft beheizen mussten. Denn von Großburschla aus ist der gesamte Kreis Eisenach mit Gemüse und Blumen versorgt worden. Wenn es nicht so wichtige Betriebe gegeben hätte, „wäre unser Ort vielleicht ganz dicht gemacht worden“, sagt Eva Eichenberg. Strumpfhersteller Esda hatte eine Produktionsstätte, es gab eine Ziegelei, eine Stuhlfabrik und den Gärtnereibetrieb.

Gras schneiden und Silage für das freie Schussfeld

Ab August 1961 wurde die Grenze so ausgebaut, dass sie keiner mehr überqueren konnte. Zwischen dem Doppelzaun aus Streckmetall lag das Niemandsland. „Die wollten freies Schussfeld haben, deshalb mussten wir zweimal im Jahr rein, Gras schneiden und Silage machen“, berichtet Kurt Eichenberg.

So durfte er „hinter den Zaun“. Ein Kollege aber, der nach ein paar Bierchen in der Gaststätte äußerte, „abhauen zu wollen“, war am nächsten Tag von der genehmigten Namensliste gestrichen. Dabei wollte er nur nach Hause abhauen.

Wer der Lauscher und Anschwärzer war, weiß Kurt Eichenberg bis heute nicht. Er wollte seine Stasi-Akte lesen, hat aber die Antwort erhalten, dass es über ihn keine gibt. Das kann er nicht nachvollziehen. Er war Jungpionier, aber nicht in der FDJ und in keiner Partei.

Einige Tage saß er im Bunker der Grenzkompanie, weil er Maiglöckchen für seine Mutter pflücken wollte und abseits der Straße zwischen Schnellmannshausen und Großburschla geraten war. Ein anderes Mal gaben die Grenzer sogar Warnschüsse ab. Kurt Eichenberg hatte mit seinem Motorrad an besagter Straße angehalten, um nach einem Lampenring zu suchen, den ein Kollege bei einem Unfall mit dem Robur verloren hatte.

Zwangsaussiedlungen bei Nacht und Nebel

Er hätte bei der Arbeit „hinterm Zaun“ flüchten können. Doch was, so hat er sich gefragt, würde aus seiner Frau und seinen Kindern werden, was aus Eltern und Schwiegereltern? Er hatte vor Augen, wie Familien aus Großburschla bei Nacht und Nebel zwangsausgesiedelt worden sind. Die Stasi hat die Häuser ausgeräumt. Darüber durfte nicht geredet werden. Eva Eichenberg spricht von der Angst, die halbwüchsigen Kinder könnten sich zur Mutprobe verabreden und dabei in die Schusslinie geraten.

Am 13. November 1989, gegen 16 Uhr, hat sich die Grenze in Großburschla geöffnet. Kurt Eichenberg hat zuvor mit seinen beiden Söhnen die Glocken der Kirche geläutet. Weil der Bürgermeister über den Dorffunk nicht verkünden wollte, dass das Sperrgebiet aufgehoben ist. Ein Foto im Album zeigt, wie Kurt Eichenberg die Schrauben an den Gitterzäunen aufschweißt. Im Blaumann ist er über die Werrabrücke auf die hessische Seite gelaufen und hat dort eine wildfremde Frau umarmt.

„Als der Zaun aufgegangen ist, war es eine Riesenbefreiung“, sagt der 74-Jährige.