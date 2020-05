Palettenweise Tierfutter trugen Noah und Niklas zusammen und übergaben es am Trenkelhof.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Jungen helfen dem Tierheim

Die beiden Gymnasiasten Noah und Niklas sind richtige Tierfreunde. Sie nutzten die schulfreie Zeit in der Corona-Krise sinnvoll. Die Schüler aus der Klasse 5a des Ernst-Abbe-Gymnasiums Eisenach organisierten mit Unterstützung ihrer Eltern, ortsansässiger Unternehmern und einem Discountmarkt der Wartburgstadt eine bemerkenswerte Futterspende, die sie kürzlich an Tierheimleiterin Kerstin Wolf vom Tierschutzverein Eisenach und Umgebung übergaben. Derzeit betreuen die Mitarbeiter des Tierheims am Trenkelhof unweit der Hofferbertaue mehr als 80 Katzen sowie ein Dutzend Hunde. Das Tierheim freue sich über jede Spende, dankte Kerstin Wolf den beiden engagierten Kindern.