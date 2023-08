Zwei Konzerte beim Yiddish Summer in Eisenach

Eisenach. „Yiddish Summer Weimar goes Eisenach“ bietet zwei Konzerte in dieser Woche in der Wandelhalle.

In der letzten Woche der Konzertreihe „Yiddish Summer Weimar goes Eisenach“ finden zwei Konzerte in der Eisenacher Wandelhalle statt. Am Donnerstag, 10. August, 20 Uhr gastieren das Caravan Orchestra & Choir. Es handelt sich um ein Austauschprojekt zwischen der Universität Haifa (Israel) und der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. Jeden Sommer treffen sich 40 junge Musikerinnen und Musiker aus Israel und Deutschland in Haifa und Thüringen zu Proben und Workshops, um ein in jedem Jahr einzigartiges Ensemble zu bilden. Unter der Leitung der international bekannten und renommierten Sängerin und Dirigentin Polina Shepherd spielen sie osteuropäisch-jüdische, ostmediterrane und nahöstliche Musik.

Für Freitag, 11. August, 20 Uhr, ist ein Programm mit Liedern über Liebe, Verlust und Sehnsucht auf Griechisch, Türkisch, Ladino, Jiddisch und Hebräisch angekündigt: KaraYam featuring Sveta Kundish. Die jüdische Kantorin Svetlana Kundish ist ebenso wie das Caravan Orchestra & Choir zum zweiten Mal in Eisenach zu Gast, diesmal mit einem musikalischen Repertoire der Kulturen rund um das Schwarze Meer.

Karten für die Konzerte unter www.yiddishsummer.eu/eisenach oder in der Tourist-Information Eisenach