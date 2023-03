Zwei Menschen bei Unfall bei Eisenach verletzt - Straße zwei Stunden lang gesperrt

Eisenach. Bei einem Unfall im Wartburgkreis sind zwei Menschen verletzt worden.

Auf der B84 zwischen Eisenach und Förtha ist es Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, geriet ein 53-jähriger Citroenfahrer gegen 15 Uhr auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit dem Opel einer 47-jährigen Frau.

Beide Fahrer mussten in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Unfallhergangsermittlungen dauern noch an.

