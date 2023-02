Zwei Nachrücker im Eisenacher Stadtrat

Eisenach. Personelle Wechsel hat es in den Fraktionen von CDU und Linken im Eisenacher Stadtrat gegeben.

Personelle Wechsel hat es in den Fraktionen von CDU und Linken im Eisenacher Stadtrat gegeben. Für René Kliebisch (CDU) ist Ottomar Schäfer (parteilos) nachgerückt. Der pensionierte Lehrer war schon einmal Mitglied des Stadtrats und hatte auch einige Jahre die Funktion des Ortsteilbürgermeisters von Stedtfeld inne. Er ist 69 Jahre alt und engagiert sich ehrenamtlich im Stedtfelder Karnevalsverein.

Tobias Dietzel (Linke) ist neu im Eisenacher Stadtrat. Foto: Birgit Schellbach

Neu in der Fraktion der Linken ist Tobias Dietzel (40), Informatiker bei der Firma Hirschvogel. Er tritt die Nachfolge von Uwe Schenke an, der von Eisenach weggezogen ist und sein Mandat niedergelegt hat.

Die beiden neuen Stadträte sind zur Sitzung am Dienstag vereidigt worden. Ottomar Schäfer ist darüber hinaus als Mitglied in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Verkehr gewählt worden. Weiter ist er einer der Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverbands Eisenach-Erbstromtal. Diese Funktion hatte zuvor René Kliebisch inne.

Außerdem entsendete der Stadtrat Ottomar Schäfer und Philipp Hofmann (Linke) als Delegierte zur ordentlichen Hauptversammlung des Deutschen Städtetags, die vom 23. bis 25. Mai in Köln stattfindet. Tobias Dietzel wiederum wurde als Stellvertreter bestimmt, sollte einer der beiden zeitlich nicht können.