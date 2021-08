Zwei neue Bushaltestellen in Eisenach

Eisenach. Die Außenstelle Eisenach des Landratsamtes Wartburgkreis wird mit dem Bus erreichbar sein.

Für Besucher der Außenstelle Eisenach des Landratsamtes im ehemaligen Sparkassengebäude an der Rennbahn 6 werden zwei neue Bushaltestellen eingerichtet. Die Standorte sind in der Friedrich-Naumann-Straße sowie am Museum Automobile Welt am Heinrich-Erhardt-Platz. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden diese am 6. September in Betrieb genommen. Zuvor kommt es vom 16. August bis 3. September zu halbseitigen Sperrungen in der Naumannstraße ab Ecke Rennbahn und am Heinrich-Erhardt-Platz. Fahrpläne sind zu finden auf der Webseite www.wartburgmobil.info.