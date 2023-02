Zwei Rathäuser im Wartburgkreis im Fadenkreuz

In die Saison seines 60-jährigen Bestehens startet der Unkerodaer Carneval Club (UCC) an diesem Wochenende.

Wartburgkreis. Zahlreiche Faschingsvereine im Wartburgkreis starten in die Vollen.

Für den Creuzburger Carneval Club wird es am Samstag, 11. Februar, 13 Uhr, beim Rathaussturm ernst. Die Dippacher Karnevalisten fordern vor der Prunksitzung um 20 Uhr ebenfalls den Rathausschlüssel (14.30 Uhr).

Auch andere Karneval-Vereine gehen am Samstag in die Vollen. Bühnenshows erwartet das Publikum in Lauchröden (20 Uhr), Mihla (19.30 Uhr), im Bürgerhaus Eisenach (19.30 Uhr) durch die Stedtfelder Karnevalisten und im Gerstunger Rautenkranz (19 Uhr). In Seebach lädt der SCC zur Prinzenkürung (19.30 Uhr). Gala-Sitzungen gibt es in Marksuhl Freitag und Samstag (jeweils 20 Uhr).

Der Unkerodaer Carneval Club begeht seinen 60. Geburtstag. Seine erste Jubiläums-Bühnenshow bietet der UCC am 11. Februar, ab 19 Uhr, im Waldfrieden.