Am 21. März wird der Geburtstag Johann Sebastian Bachs in Eisenach gefeiert, dann wird die Lutherstraße zwischen Lauchergasse und Frauenplan gesperrt.

Zwei Straßensperrungen in Eisenach

Eisenach. Breitbandversorgung und Bachgeburtstag sorgen für Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Sperrung des Fahrbahnbereichs Am Schäfersborn vor der Einmündung Am Wartenberg wird bis 31. März verlängert, teilt die Stadt mit. Hier werden Kabel für die Breitbandversorgung verlegt.

Weiterhin informiert die Stadt darüber, dass die Lutherstraße ab dem Kreuzungsbereich Große Wiegardt/Lauchergasse bis zum Parkplatz am Frauenplan am Dienstag, 21. März, 10 bis 13 Uhr, voll gesperrt wird. An diesem Tag findet hier eine Veranstaltung zum Bach-Geburtstag statt.