Zwei Unfälle und stundenlange Sperrung: Kilometerlange Ölspur auf B84 bei Eisenach

Eisenach. Eine Ölspur auf der B84 bei Eisenach verursachte zwei Unfälle mit drei Verletzten. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Am Donnerstag war die B84 zwischen Förtha und Eisenach für mehrere Stunden für Reinigungsarbeiten nach einem Öl-Austritt gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei trat Öl aus einem Mercedes eines 30-Jährigen aus, was eine Ölspur von etwa fünf Kilometern zur Folge hatte.

Es sei zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Eine 56-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto eines 46-Jährigen auf. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Eine 18-jährige Autofahrerin kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam wieder auf der Straße zum Stehen. Sie und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Reinigungsarbeiten der Feuerwehr und einer Fachfirma seien seit 14 Uhr beendet und die Straße ist wieder frei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

