Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Eisenach

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Eisenach wurden zwei Personen verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei es am Freitag kam in der Clemdastraße zu der Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe von fünf Personen gekommen.

Ein 25-Jähriger und ein 39-Jähriger hätten dabei leichte Verletzungen erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei habe eine der Personen vermutlich einen Schraubendreher eingesetzt.

Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen.