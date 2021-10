Zwei Verletzte nach Mopedunfall bei illegaler Veranstaltung in Sättelstädt

Sättelstädt. Bei einer illegalen Veranstaltung auf dem Gelände eines Gewerbegebietes in Sättelstädt sind zwei Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fand am Samstagnachmittag im Gewerbegebiet in Sättelstädt eine nicht angemeldete Veranstaltung statt. Eine größere Personengruppe war mit einer Vielzahl an Motorrädern und Mopeds zusammengekommen.

Ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger nahmen mit ihren Mopeds ebenfalls an der Veranstaltung teil. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten beide Fahrer und wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden im Anschluss mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bevor die Polizei am Unfallort eintraf, hatten Unbekannte die beiden Mopeds weggebracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eines von der Polizei aufgefunden werden. Es war nicht für den Straßenverkehr zugelassen und wurde sichergestellt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem Unfall, dem anderen beteiligten Moped sowie der Veranstaltung selbst machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0229287/2021 entgegengenommen.